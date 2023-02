Une solution proposée au PSG pour se débarrasser de Neymar

Thibault Morlain

Alors que Neymar est toujours un joueur du PSG, l’avenir du Brésilien pourrait s’écrire loin du club de la capitale. Un départ continue de faire parler sur le mercato, mais reste à trouver preneur. Cela pourrait être le cas au Brésil où Flamengo ne dirait pas non à une arrivée de Neymar… à certaines conditions toutefois. Et le club carioca a d’ailleurs évoqué la seule possibilité d’accueillir le numéro 10 du PSG.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait poussé Neymar vers la sortie. Mais faute de prétendant, le Brésilien n’a pas bougé. Alors qu’il fait aujourd’hui le bonheur du club de la capitale, un départ pourrait toutefois revenir à l’ordre du jour dans les mois à venir. Malgré un contrat le liant jusqu’en 2027 avec le PSG, Neymar pourrait donc continuer sa carrière loin du Parc des Princes. Mais où ?

Une star du Real Madrid prête à dire oui au PSG ? https://t.co/d2knh7HIrw pic.twitter.com/tyGuJsR9jg — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

« Vous pensez qu’il va abandonner cet argent ? »

Au Brésil, les supporters de Flamengo se sont enflammés après les propos de Neymar, qualifiant le public du club carioca comme le plus impressionnant. C’est ainsi que Rodolfo Landim, président de Flamengo a été interpellé à propos d’une possible arrivée du numéro 10 du PSG. Rapporté par Bolavip , il a alors été très clair à propos de Neymar, lâchant : « Savez-vous combien gagne Neymar ? Il gagne 4M€. Le problème, c’est qu’il a un contrat de 5 ans avec le PSG, il en a encore 4 à faire. Vous pensez qu’il va abandonner cet argent ? ».

« Après, si le PSG veut le pousser vers quelqu’un et continuer à le payer… »