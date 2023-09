Une révolution au PSG avec Luis Enrique ?

Thomas Bourseau

Le PSG a tout changé à la dernière intersaison. En disant au revoir à ses stars et en nommant Luis Enrique à la tête de l’effectif parisien, le club affiche des ambitions claires pour son nouveau projet. D’ailleurs, Enrique prendrait activement part à la révolution souhaitée par le Paris Saint-Germain.

Nasser Al-Khelaïfi l’affirmait dès le mois de juin 2022 : un renouveau allait être lancé au PSG que ce soit au niveau de l’identité du club comme de l’identité de jeu souhaitant être mise en place. Un an plus tard, les stars ont pris la porte, hormis Kylian Mbappé, et Luis Enrique est à la tête de l’effectif du PSG en ayant passé 4 buts à l’OL et 4 buts à l’OM notamment.

La direction et le vestiaire satisfaits du virage pris cet été avec Enrique

Le style de jeu offensif de Luis Enrique ainsi que son pressing à haute intensité sur l’opposition semblent plaire à la fois à la direction du PSG comme aux joueurs, à l’image de la déclaration positive d’Achraf Hakimi la semaine dernière qui faisait part de sa satisfaction de voir que le Paris Saint-Germain attaquait et défendait ensemble. Mais ce n’est pas seulement sur le terrain qu’Enrique fait l’unanimité.

30 secondes de magie au Parc des Princes ✨❤️💙🏟️ #ICICESTPARIS pic.twitter.com/IZDLJwaw4z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 25, 2023

Luis Enrique installe des «règles de vie» à Paris