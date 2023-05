Une réponse fracassante est lâchée pour le transfert de Neymar

Alexis Brunet

Ça va être un des grands feuilletons de l'été sur le mercato. Neymar va-t-il quitter le PSG après 6 années dans la capitale ? Plusieurs rumeurs affirment que Paris serait vendeur pour le Brésilien. Mais encore faut-il trouver un acheteur à l'homme qui coûtait 222M€. Certains clubs de Premier League seraient intéressés, mais cela ne serait pas le cas de Manchester United.

En 2017, le Paris Saint-Germain faisait des folies lors du mercato estival. Le club de la capitale mettait la main sur un des plus grands talents français, un certain Kylian Mbappé qui débarquait sous forme de prêt avec option d'achat. Mais cette année-là, ce n'était pas pour le futur champion du monde français que le monde du football n'avait d'yeux, mais pour Neymar. Le fantasque Brésilien quittait le FC Barcelone et rejoignait le PSG pour la modique somme de 222M€. Un record qui tient encore aujourd'hui et qui devait permettre au PSG de gagner enfin la Ligue des Champions.

6 ans plus tard, le PSG ne veut plus de Neymar

En 2017, Neymar arrivait comme une rockstar à Paris, maintenant il est presque mis dehors de force. Lassés des blessures à répétition du Brésilien et voulant imposer une nouvelle politique sportive, les dirigeants du PSG voudraient à tout prix s'en débarrasser cet été. Mais cela ne sera pas chose aisée. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar se sent bien dans la capitale et se voit bien rester. De plus, il dispose d'un contrat le liant au club français jusqu'en 2027. Il faudra donc mettre le prix pour attirer l'ancien attaquant du Barça. Mais certaines rumeurs affirment que Luis Campos pourrait accepter de laisser partir le joueur passé par Santos sous forme de prêt avec ou sans option d'achat.

PSG : C’est confirmé, le PSG tient son premier renfort https://t.co/q8VLIYTwNe pic.twitter.com/Hhma4Hbtzl — le10sport (@le10sport) May 23, 2023

Manchester United ne serait pas intéressé

Problème pour Paris, il se pourrait qu'un des clubs intéressés par Neymar ne le soit finalement pas. Selon les informations de Fabrizio Romano, Manchester United ne discuterait pas actuellement avec le PSG au sujet du Brésilien. Le célèbre journaliste spécialisé dans le mercato rajoute tout de même que cette position est celle des propriétaires actuels du club anglais. Celle-ci pourrait changer avec l'arrivée de nouveaux propriétaires.