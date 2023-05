Neymar : Le PSG le pousse dehors, le verdict tombe déjà

Thomas Bourseau

Sous l’impulsion du conseiller football Luis Campos, le PSG préparerait le départ de Neymar. L’Angleterre semble être le championnat le mieux placé pour l’accueillir. Néanmoins, les mauvaises nouvelles se succèdent dans ce dossier pour le PSG...

En mai 2021, le PSG prolongeait le contrat de Neymar pour que le Brésilien soit lié au club jusqu’en 2025. Mais à compter du 1er juillet 2022, comme le10sport.com vous l’avait révélé lors de la prolongation de son contrat, deux saisons supplémentaires venaient automatiquement s’ajouter au bail en question. A présent, Neymar est contractuellement parlant un joueur du PSG jusqu’à l’été 2027. Cependant, Luis Campos refuserait de témoigner d’une telle éventualité. Le conseiller football du PSG souhaiterait comme l’été dernier voir Neymar plier bagage.

Problème à Manchester pour Neymar

Et alors que le mercato estival approche à grands pas, Neymar serait plutôt emballé par l’idée de quitter le Paris Saint-Germain. L’Equipe a confirmé la tendance dans ses colonnes du jour ce mardi. Et d’après le quotidien sportif, Casemiro ferait la cour à Neymar en coulisse en lui demandant de le rejoindre à Manchester United. Néanmoins, un désaccord au niveau des modalités de l’opération freinerait les discussions à ce jour, les Red Devils ne pouvant pas assumer à la fois le salaire de Neymar et une indemnité de transfert.

Chelsea presque OUT, Newcastle est passé à autre chose

Outre Manchester United, Chelsea serait également sur les rangs. Néanmoins, L’Equipe affirme que la non-participation des Blues pour la prochaine campagne de la Ligue des champions pourrait être plus que problématique pour le transfert de Neymar. Pour autant, les liens entre les différentes parties pourraient s’avérer être précieux pour cette opération. Du côté de Newcastle, ce serait déjà terminé pour Neymar. Les Magpies prônent une autre politique de recrutement. Et ce n’est pas le discours d’Eddie Howe qui laissera penser le contraire.

Newcastle rembarre publiquement Neymar