Une recrue débarque, le PSG lui en met plein les yeux

Thomas Bourseau

Le PSG a bouclé la venue de Manuel Ugarte au nez et à la barbe de Chelsea. Et Ugarte semble être revu de son choix au vu de ses propos élogieux envers le club et son nouveau centre d’entraînement à Poissy.

Après avoir remporté sa bataille avec Chelsea en s’entendant avec le Sporting Lisbonne contre une indemnité de transfert de 60M€, le PSG a officiellement présenté Manuel Ugarte comme recrue au milieu de terrain la semaine dernière. Le jeune international uruguayen est déjà amoureux du PSG comme il l’a fait savoir au site officiel du club parisien vendredi dernier.

«Je vais tout donner pour le Paris Saint-Germain»

« Je suis sincèrement très heureux de pouvoir atteindre cette grande étape dans ma carrière, dans un club aussi immense. Je vais tout donner pour le Paris Saint-Germain. » . Après de longues semaines d’attente, le PSG tient son milieu de terrain défensif en la personne d’Ugarte. Du haut de ses 22 ans, l’international uruguayen est prêt à relever chaque défi auquel il fera face au Paris Saint-Germain.

«Incroyable, je n’ai jamais vu un centre d’entraînement comme ça»