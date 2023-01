Une recrue de l’OM brille, elle reçoit un énorme message

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recruté l’été dernier par l’OM pour occuper le flanc droit, Jonathan Clauss n’a pas raté ses débuts. Troisième meilleur passeur du championnat, derrière Neymar et Lionel Messi, l’international français est déjà indispensable. Et Cengiz Ünder, son coéquipier à Marseille, a dit tout le bien qu’il pensait de lui.

Avec l’arrivée d’Igor Tudor, l’OM était obligé de renforcer ses ailes puisque le technicien croate fonctionne avec des pistons. Le premier à avoir rejoint l’OM est Jonathan Clauss, avant que Nuno Tavares ne l’imite. Après deux grosses saisons au RC Lens, l’international français avait un bon de sortie. Et Clauss n'a pas voulu manquer cette opportunité, même s'il était suivi par plusieurs clubs anglais dont Chelsea et Manchester United.

Clauss déjà capital

Il faut dire que Jonathan Clauss n’a pas manqué ses débuts. Avec un but et sept passes décisives en Ligue 1, le piston droit de l’OM est déjà indispensable dans le onze d’Igor Tudor. Derrière Neymar et Lionel Messi, il est tout simplement le meilleur passeur de Ligue 1. Même si Issa Kaboré a bien assuré l'intérim contre Troyes, l'absence de Jonathan Clauss se fait ressentir, lui qui s’est blessé aux adducteurs sur la pelouse de Montpellier et manquera encore le match de samedi face à Lorient.

L’OM prépare un transfert surprise, c’est 20M€ ! https://t.co/dhbwfcCT7h pic.twitter.com/0FTUAZsnAx — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

«C'est un joueur que j'apprécie beaucoup»