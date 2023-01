Tensions à l’OM, la vérité éclate

Axel Cornic

Arrivé en lieu et place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor fait l’unanimité à l’Olympique de Marseille et son style de jeu est salué par un grand nombre d’observateurs neutres. Pourtant, c’était très mal parti pour l’ancien de l’Hellas Verona, qui s’était mis quelques joueurs à dos à cause de son management jugé rigide.

Beaucoup on grincés des dents lors du départ de Jorge Sampaoli et on ne peut pas vraiment dire qu’Igor Tudor a été bien accueilli. Le Velodrome lui avait d’ailleurs réservé une première glaciale, avec un flot de sifflets pour un match face au Stade de Reims lors de la 1er journée de Ligue 1… gagné finalement avec panache (4-1).

L’enfant du pays attendu à l’OM https://t.co/JOncSDQlxb pic.twitter.com/aSbqYEg0cF — le10sport (@le10sport) January 13, 2023

Tudor a su mettre tout le monde d’accord

Depuis ce moment, tout est allé pour le mieux, avec Igor Tudor qui semble avoir renversé la situation et même fait oublier un certain Sampaoli qui a claqué la porte l’été dernier à cause notamment du mercato de Pablo Longoria.

« Si les performances de l’équipe sont bonnes c'est donc qu'il y a une bonne relation avec le coach »