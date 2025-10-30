«Une question de vie ou de mort» : Une star virée du PSG, c’est le grand changement !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après onze années passées au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a quitté le club de la capitale peu de temps après la nomination de Luis Enrique sur le banc de touche, en 2023. Désormais joueur à Al-Duhail au Qatar, le milieu italien de 32 ans partage ses impressions sur son nouveau cadre de vie, loin de la pression européenne.

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique à son arrivée en 2023, Marco Verratti a quitté le PSG dans les semaines qui ont suivi l’arrivée du coach espagnol, après onze années de bons et loyaux services. Le milieu italien, aujourd’hui âgé de 32 ans, a pris la direction du Qatar en s’engageant en faveur d’Al-Arabi. Désormais à Al-Duhail, Marco Verratti a évoqué son nouveau mode de vie hors d’Europe.

« Je me sens vraiment à l'aise ici » « Ici, le style de football est certainement différent, mais en fin de compte, le football reste le football. Sur le terrain, on s'amuse ; pour moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un ballon et de quelques coéquipiers, et je m'amuse. Je me sens vraiment à l'aise ici », a déclaré l’ancien joueur du PSG, interrogé par Flashscore.