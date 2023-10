Une proche de l’Arabie Saoudite sur le point de boucler la vente de l’OM ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propulsée à la tête de Newcastle après le rachat du club anglais par le PIF, Amanda Staveley serait pleinement impliqué dans le dossier lié à la vente de l'OM selon les informations divulguées par Thibaud Vézirian. Cette dernière aurait participé à de nombreuses réunions avec l'Arabie Saoudite et pourrait jouer un rôle central dans cette opération.

La vente de l'OM va-t-elle voir le jour ? Depuis quatre ans, les rumeurs sur l'avenir de Frank McCourt se font nombreuses. Pour l'heure, le Bostonien est toujours en place, mais certains journalistes continuent de laisser planer le doute. C'est le cas de Thibaud Vézirian, qui annonce des négociations en coulisses avec l'Arabie Saoudite.

Vente OM : Un indice lâché par Frank McCourt ? https://t.co/vnJlT0kcX9 pic.twitter.com/DDDp6guj19 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Des réunions en coulisses ?

Après Newcastle, l'Arabie Saoudite souhaiterait acquérir un nouveau club européen et viserait, notamment, l'OM. Des discussions ont débuté et on en sait plus sur les acteurs de ce dossier. A en croire le journaliste, Amanda Staveley, patronne de Newcastle depuis son rachat par l'Arabie Saoudite, serait impliquée.

« Amanda Staveley travaille main dans la main avec l’Arabie saoudite »