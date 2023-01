Une pépite de retour au PSG, le Qatar a tranché

Thomas Bourseau

Xavi Simons serait susceptible de ne pas revenir au PSG de sitôt. Bien qu’il soit question d’une telle option dans la presse depuis quelque temps, le Paris Saint-Germain ne plancherait finalement pas sur ce dossier actuellement.

À l’été 2019, Xavi Simons quittait le FC Barcelone et rejoignait le PSG. Un camouflet pour le Barça qui avait enregistré le même été le cuisant échec du retour de Neymar. Pour autant, malgré ses prestations avec les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain, Xavi Simons ne s’est jamais vraiment imposé avec l’équipe première et a quitté le PSG libre de tout contrat à la dernière intersaison âgé de 19 ans.

Xavi Simons reconnaît l’existence d’une clause pour son avenir

Cependant, il a été question d’une clause présente dans le contrat de Xavi Simons au PSV Eidhoven, permettant au PSG d’avoir une certaine priorité sur la concurrence pour un éventuel rapatriement de Simons. En octobre dernier, l’international néerlandais mettait les choses au clair à ce sujet. « C’est vrai que j’ai une clause, mais c’est une clause entre moi et le PSV et donc pas avec le Paris Saint-Germain. Si je veux aller au PSG à la fin de la saison, je peux y aller pour un certain montant. Mais pour être honnête, ce n’est pas dans ma tête de bouger à nouveau ».

C’est confirmé, le PSG fait une croix sur un joueur de Deschamps https://t.co/lxHEU6LT4n pic.twitter.com/D1n9eqmupy — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Pas de retour de Xavi Simons bien que son agent ait laissé la porte ouverte