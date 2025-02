«Une opportunité en or» : L’OM boucle un deal de dernière minute !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans les derniers instants du mercato hivernal, l’OM a acté le départ d’Ismaël Koné. Le milieu canadien, arrivé l’été dernier pour 12M€, quitte déjà la cité phocéenne pour s’engager en faveur du Stade Rennais dans le cadre d’un prêt. Une « opportunité en or » pour le joueur, qui désire s’imposer en Ligue 1.

La dernière journée du mercato hivernal a encore été mouvementée pour l’Olympique de Marseille. Piste révélée en exclusivité par le10sport.com dès la mi-journée, Ismaël Bennacer a quitté l’AC Milan lundi pour s’engager jusqu’à la fin de la saison dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Un joli coup de la part du club phocéen qui a dans le même temps trouvé un point de chute à Ismaël Koné.

« Nous pouvons nous réjouir de le voir parmi nous »

Arrivé durant l’été, le milieu canadien n’est pas parvenu à trouver sa place dans la cité phocéenne et quitte donc déjà l’Olympique de Marseille. Lundi soir, son arrivée du côté du Stade Rennais a été officialisée, là aussi dans le cadre d’un prêt. « Ismaël vient pour renforcer notre milieu de terrain grâce à ses qualités dynamiques, athlétiques et techniques de haut niveau. Il a prouvé son importance en sélection. C’est un joueur que l’on connaît depuis bien longtemps et nous pouvons nous réjouir de le voir parmi nous », a commenté Frederic Massara, le directeur sportif de la formation bretonne.

« J’attends cela avec impatience »

Ismaël Koné espère quant à lui profiter de son arrivée à Rennes pour s’imposer en Ligue 1. « C’est une opportunité en or donc je suis très content, s’est réjoui l’ex-joueur de l’OM, prêté avec une option d’achat avoisinant 14M€ Mon but est de m’imposer en Ligue 1, de retrouver les terrains rapidement. Je suis plutôt un profil box-to-box, qui apprécie jouer vers l’avant et défendre. J’ai hâte de jouer au Roazhon Park, je n’ai pas eu l’occasion avec l’OM et ce sera cette fois du côté Rouge et Noir. J’attends cela avec impatience. »