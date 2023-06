PSG : Une opération de la dernière chance pour Messi ?

Axel Cornic

Du côté du FC Barcelone on semble travailler d’arrache-pied afin de boucler un retour de Lionel Messi, qui quittera le Paris Saint-Germain au terme de son contrat le 30 juin prochain. Le club catalan doit notamment composer avec un bilan économique instable, avec l’obligation de vendre plusieurs jours afin d’espérer pouvoir retrouver la star argentine.

Toute la Catalogne est en ébullition depuis plusieurs mois. La fin du contrat qui lie Lionel Messi au PSG a été très commentée de l’autre côté des Pyrénées et son départ annoncé n’a fait qu’alimenter encore plus les spéculations autour d’un possible retour au FC Barcelone. Car à bientôt 36 ans, Messi aimerait bien évoluer au moins une saison de plus en Europe...

Messi de retour au Barça, c’est très chaud

Son entourage et surtout son père Jorge Messi, a rencontré le FC Barcelone récemment et notamment le président Joan Laporta. L’Equipe explique que cette option resterait pour le moment la priorité de la star argentine, mais beaucoup de choses restent à faire avant de boucler ce retour. Cela concerne notamment la baisse de la masse salariale, qui passera par le départ de plusieurs joueurs de l’effectif actuel.

Plusieurs départs pour boucler l’opération ?

D’après les informations du quotidien, le Barça souhaiterait commencer à faire fuiter les noms des joueurs pas retenus indispensables par Xavi, afin de faire un premier pas vers leur départ. Le clan Messi aurait vraisemblablement été rassuré par LaLiga concernant la faisabilité d’une telle opération et attendrait donc maintenant que tout s’emboite en Catalogne, pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.