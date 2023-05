Une offre est arrivée, le PSG va enrager

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, l’Eintracht Francfort aimerait piocher dans l’effectif du PSG. En plus d’El Chadaille Bitshiabu, le club allemand aurait démarché le Paris Saint-Germain pour Hugo Ekitilke. Le Français ne compterait pas bouger…

Le PSG regarde du côté de l’Eintracht Francfort pour son mercato estival. Et plus particulièrement pour Randal Kolo Muani. Le10sport.com a confirmé la tendance le 2 mai dernier en dévoilant l’irruption du Real Madrid dans cette opération. Et de l’autre côté, Francfort en pincerait pour pas un, mais deux joueurs du Paris Saint-Germain.

Francfort fait une offre de prêt pour Ekitike…

L’Équipe rappelle ce vendredi qu’une offre de transfert de 20M€ pour El Chadaille Bitshiabu alors que du côté du PSG, comme cela a été annoncé dernièrement, la volonté du club ne serait que de prêter le titi parisien afin qu’il s’aguerrisse avant de revenir à Paris. D’après L’Équipe , l’Eintracht Francfort aurait dégainé une offre de prêt pour… Hugo Ekitike !

…le joueur veut rester au PSG