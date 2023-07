Une offre de 40M€ est dégainée, le PSG attend le feu vert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête d’un attaquant de pointe cet été, le PSG a ouvert plusieurs dossiers. Dusan Vlahovic, l’international serbe, est le dernier en date. L’attaquant de 23 ans pourrait quitter la Juventus dès ce mercato mais cette piste est intimement liée à l’avenir de Romelu Lukaku. La Vieille Dame veut le Belge… mais elle doit d’abord vendre Vlahovic.

Le PSG est dans un vrai dilemme pour le dossier de l’attaquant. Depuis quelques jours, le club de la capitale suit avec insistance Dusan Vlahovic. Acheté à prix d’or par la Juventus il y a un an et demi, l’international serbe sort, comme son équipe, d’une saison très compliquée. Et le PSG se verrait bien le relancer.

Vlahovic lié à l’avenir de Lukaku

Un dossier qui est lié à un autre attaquant : Romelu Lukaku. Pisté par l’Inter Milan qui souhaitait le faire revenir, l’international belge ne reviendra pas en Lombardie. C’est la Juventus qui a fait une entrée fracassante dans ce feuilleton avec l’ambition de s’attacher les services de Romelu Lukaku.

La Juventus veut le vendre