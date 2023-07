Mercato - PSG : Mbappé bloque un transfert à 80M€

Axel Cornic

Les doutes autour de l’avenir de Kylian Mbappé semblent bloquer le mercato du Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas pour l’épineuse question du numéro 9, qui semble être une priorité pour Luis Campos. En Italie, on évoque un rapprochement entre le PSG et Dusan Vlahovic, mais pour pouvoir boucler un transfert avec la Juventus il faudra d’abord comprendre ce que fera Mbappé.

Les jours passent et le PSG n’a toujours pas eu de réponse de la part de Kylian Mbappé. Attendu pour le 17 juillet à la reprise des entrainements, le Français semble toujours se diriger vers un départ libre en juin 2024 et si l’on s’en tient aux propos de Nasser Al-Khelaïfi, un transfert dès cet été est inévitable.

Accord trouvé avec Vlahovic ?

En attendant, Luis Campos tente de poursuivre son mercato, avec notamment le dossier du buteur, un profil qui manque cruellement à ce PSG. Il Corriere dello Sport nous apprend ainsi que le Portugais aurait trouvé un accord avec l’entourage de Dusan Vlahovic, mais l’offre de 70M€ formulée à la Juventus aurait été refusé.

Le PSG veut d’abord régler le problème Mbappé