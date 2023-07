Mbappé menace le PSG, énorme chance pour Neymar

Axel Cornic

Le départ de Neymar ne semble plus être une priorité pour le Paris Saint-Germain, en ce mercato estival. En interne on aurait en effet changé d’avis au sujet de la star brésilienne et cela serait notamment lié à l’arrivée du nouveau coach Luis Enrique. Mais les évènements autour de Kylian Mbappé auraient également poussé Nasser Al-Khelaïfi à revoir sa position.

La MNM part en morceaux. Après le départ de Lionel Messi, c’est Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG, puisque les dirigeants veulent à tout prix éviter de le perdre libre dans moins d’un an. Neymar semblait également en instance de départ, mais sa situation aurait totalement changé.

Luis Enrique a milité pour Neymar

Le Parisien a en effet révélé tout récemment que le PSG ne voudrait plus se séparer de Neymar, qui récupère actuellement de sa blessure à la cheville. Un scénario confirmé par La Gazzetta dello Sport , qui évoque surtout le rôle de Luis Enrique, qui aurait milité pour voir le Brésilien rester à Paris cet été.

Al-Khelaïfi a eu peur de tout perdre

D’après les informations du quotidien italien, toute l’affaire autour de Kylian Mbappé aurait également eu un impact sur l’avenir de Neymar. Le président Nasser Al-Khelaïfi craindrait en effet de perdre toutes ses stars offensives après Lionel Messi et aurait décidé de garder le numéro 10 du PSG.