Une mauvaise nouvelle est lâchée pour le mercato du PSG

Thibault Morlain

Cet été, il n'y aura pas que des arrivées au PSG. Des départs sont donc également à prévoir et la liste des possibles partants est longue. On pourrait notamment retrouver dans celle-ci un certain Juan Bernat, doublure de Nuno Mendes. Mais voilà que l'agent de l'Espagnol n'a pas donné que des bonnes nouvelles.

Après Milan Skriniar, le PSG compte également recruter Lucas Hernandez. Chaud à l'idée de débarquer en provenance du Bayern Munich, l'international français apporterait toute sa polyvalence. Capable d'évoluer en défense centrale, mais aussi au poste d'arrière gauche, Hernandez viendrait alors épauler Nuno Mendes. De quoi pousser Juan Bernat vers la sortie au PSG par la même occasion ?

Bernat, du PSG à l'Espagne ?

Depuis sa blessure au genou, Juan Bernat n'a jamais réellement retrouvé son niveau. Depuis, il fait office de doublure au PSG, où il est sous contrat jusqu'en 2025. Luis Campos pourrait donc chercher à se séparer de Bernat et il a pu être expliqué que l'Espagnol était notamment dans les petits papiers de la Real Sociedad.

Un transfert impossible ?