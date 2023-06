Le nouvel entraîneur du PSG va provoquer une révolution

Jean de Teyssière

Luis Enrique n'est encore officiellement arrivé au PSG qu'il aura déjà de gros chantiers à gérer. Le potentiel départ de Kylian Mbappé, le mercato, mettre en place une identité de jeu mais également gérer les deux gardiens avec le retour de prêt de Keylor Navas. Mais l'Espagnol est habitué à ce problème de riche même si cela risque de ne pas convenir à tout le monde...

Entre février et mai, Gianluigi Donnarumma était libéré du poids de Keylor Navas, parti à Nottingham Forest découvrir la Premier League et surtout être numéro 1. L'Italien vivait assez mal cette cohabitation, la concurrence avec le Costaricain étant très forte. Avec le retour de Navas à la fin du mois de juin, l'accalmie se termine et Luis Enrique, le probable futur entraîneur du PSG, va devoir trancher.

Le PSG veut Donnarumma en numéro 1

Avec le retour de Keylor Navas, la hiérarchie des gardiens est-elle remise en cause ? Pour Le Parisien , c'est non. Malgré les bonnes performances de Navas en Angleterre et celles en dents de scie de l'Italien en France, le choix de la direction parisienne penche sur le maintien de Gianluigi Donnarumma en tant que gardien numéro 1 du PSG.

Luis Enrique sait pratiquer l'alternance des gardiens