Une folie se prépare pour remplacer Benzema

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema pourrait défendre les couleurs d'un nouveau club la saison prochaine. Conscient de la situation, le club merengue aurait déjà trouvé son successeur : Rasmus Hojlund. Alors qu'Arsenal serait également sur les traces du crack danois de 20 ans, la direction du Real Madrid prévoirait de casser sa tirelire pour rafler la mise sur ce dossier.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema pourrait ne plus faire long feu au Santiago Bernabeu. Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le club merengue, la star française de 35 ans fera ses valises et rejoindra un nouveau club librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là.

Le Real en concurrence avec Arsenal pour Rasmus Hojlund

En attendant d'être définitivement fixé quant à l'avenir de Karim Benzema, le Real Madrid aurait d'ores et déjà déniché son héritier. Selon les informations de La Repubblica , Florentino Pérez et Carlo Ancelotti en pinceraient pour Rasmus Hojlund, qui fait le plus grand bonheur de l'Atalanta cette saison. D'ailleurs, les deux hommes auraient déjà envoyé des émissaires pour superviser la pépite danoise de 20 ans, et ce, le 11 février au Stadio Olimpico de la Lazio. Et il semblerait que les hautes sphères du Real Madrid aient été particulièrement séduites par Rasmus Hojlund.

Le Real va casser sa tirelire pour Rasmus Hojlund