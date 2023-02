Equipe de France : «Le problème a été extrasportif», il balance sur Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Karim Benzema a encore brillé en Ligue des champions ce mardi soir. Face à Liverpool, le buteur a inscrit un doublé et permis à son équipe de repartir d'Angleterre avec une belle avance. De quoi donner des regrets à Eric Di Meco. L'ancien joueur de l'OM estime que le buteur aurait fait le plus grand bien à l'équipe de France, notamment lors du dernier Mondial.

Le match de ce mardi soir entre le Real Madrid et Liverpool restera dans les annales. Entre deux équipes habituées aux fastes de la Ligue des champions, le spectacle a été au rendez-vous. Mené très vite au score, le club espagnol a trouvé les ressources nécessaires pour venir à bout de son adversaire, grâce notamment à ses stars Vinicius Jr et Karim Benzema (victoire 2-5). Le buteur français a inscrit un nouveau doublé en C1 et retrouve sa bonne forme après quelques semaines délicates.





Pour Di Méco, Benzema a manqué au Qatar

Pas épargné par son corps dernièrement, Benzema a vécu des moments compliqués. Notamment lorsqu'il a fallu déclarer forfait pour le Mondial au Qatar en raison d'une blessure à la cuisse. Pour Eric Di Meco, cette absence a été regrettable pour l'équipe de France. « Moi j’ai fait l’Euro 96. Eric Cantona et David Ginola n’étaient pas là (sur décision d’Aimé Jacquet, ndlr) alors qu’ils étaient stratosphériques en Angleterre. Ils étaient tellement forts et pourtant ils n’étaient pas là. On perd en demi-finales aux tirs au but contre les Tchèques. Moi j’aurais aimé les voir » a déclaré l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC.

