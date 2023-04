Une folie au programme, peine perdue pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Victor Osimhen semble faire figure de favori aux yeux des dirigeants du PSG pour le recrutement d’un attaquant cet été. En Premier League, deux cadors seraient au rendez-vous pour un transfert avoisinant les 150M€. Néanmoins, le Nigérian pourrait surprendre son monde.

Le PSG doit faire table rase du passé. C’est en effet ce que Daniel Riolo affirmait à Oh My Goal en mars dernier en expliquant que Neymar et Lionel Messi devraient partir afin de monter une équipe cohérente avec notamment Kylian Mbappé et pourquoi pas Erling Braut Haaland à la pointe de l’attaque parisienne. Cependant, Haaland pourrait finalement prolonger son contrat à Manchester City comme The Athletic l’a souligné mercredi.

Un transfert à 150M€ minimum pour Victor Osimhen

De quoi pousser le PSG à explorer d’autres pistes dont celles menant à Harry Kane selon Le Parisien et Victor Osimhen d’après RMC Sport. Selon les deux médias, voici les deux cibles prioritaires du Paris Saint-Germain dans le secteur offensif pour le mercato estival de cette année. D’après la Gazzetta dello Sport , le président Aurelio de Laurentiis aimerait toujours prolonger le contrat d’Osimhen, mais aurait déjà fixé son prix de départ à 150M€.

PSG : Un transfert légendaire pour Mbappé ? Le verdict est tombé https://t.co/kNWQnrPQD3 pic.twitter.com/R3NXEx3T4p — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Osimhen prêt à rester à Naples ?