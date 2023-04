Il écoeure Mbappé et le PSG, un joueur de Deschamps lâche ses vérités

Thibault Morlain

Coéquipier de Kylian Mbappé en équipe de France, Dayot Upamecano s'est récemment retrouvé face à lui. En effet, en Ligue des Champions, le PSG affrontait le Bayern Munich et le duel a tourné en faveur des Bavarois. Le défenseur central a d'ailleurs parfaitement réussi à maitriser Mbappé lors de la double confrontation. Un duel sur lequel est revenu Upamecano.

Cette année encore, le PSG s'est fait sortir en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est le Bayern Munich qui a éliminé le club de la capitale et Kylian Mbappé n'y aura rien changé. Malgré quelques frissons lors de son entrée en jeu au match aller, le Français a été très bien pris au marquage par la défense bavaroise et surtout Dayot Upamecano. Le défenseur tricolore a parfaitement neutralisé Kylian Mbappé. Un duel qui a fait beaucoup parler et pour Onze Mondial , Upamecano a livré son regard sur le sujet.

Galtier - PSG : Le Qatar prend les choses en main https://t.co/pf7x2fGItF pic.twitter.com/HwYCzQ09Jy — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

« C'était un travail d'équipe »

« Mon duel face à lui en Ligue des Champions a fait beaucoup de bruit comme tu dis. Mais moi, je dirais que c’était un travail d’équipe (sourire). C’est la vérité. Moi, tout seul, je n’aurais pas pu m’en sortir. On a joué comme une équipe et on a réussi à contenir le PSG. On a très bien défendu et le PSG a eu du mal », a expliqué Dayot Upamecano.

« Je n'avais pas peur »