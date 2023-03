«Une bonne affaire» : Un retour est validé au PSG

Axel Cornic

En fin de contrat avec la Juventus, Adrien Rabiot n’a pas encore décidé son avenir et si plusieurs clubs de Premier League semblent lui faire les yeux doux, un retour au paris Saint-Germain est également évoqué. Une très bonne idée selon Jérôme Rothen, ancien joueur du club parisien désormais dans les médias.

Parti en mauvais termes en 2019, Adrien Rabiot pourrait faire son retour par la grande porte. Le milieu de terrain de la Juventus et de l’équipe de France se retrouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat et son avenir est encore à décider, même s’il a plusieurs fois laissé entendre être heureux à Turin et surtout être très attaché à son entraineur Massimiliano Allegri.

Coup de théâtre, le PSG fait le forcing pour une star de Deschamps https://t.co/cefz6pK0C6 pic.twitter.com/tnN5589Ysi — le10sport (@le10sport) March 27, 2023

« Je pense que c’est une bonne opération »

Dans Rothen s’enflamme ce lundi, Jérôme Rohten s’est exprimé au sujet d’un possible retour d'Adrien Rabiot au PSG, quatre ans après son départ. « Je pense que c’est une bonne opération » a expliqué l’ancien joueur du PSG, qui avoue ne pas avoir très apprécié la façon dont il a quitté le club. « Autant on a pu le critiquer à la fin à Paris où il était souvent dans la nonchalance, autant là depuis maintenant plus d’un an et peut-être même deux ans c’est changement d’état d’esprit ».

« C’est le meilleur à la Juve, c’est quasiment le joueur le plus régulier en équipe de France au milieu »