Un transfert totalement relancé au PSG ?

Axel Cornic

Il ne reste plus que quelques jours avant la fermeture de ce mercato estival et le Paris Saint-Germain souhaiterait encore boucler quelques coups, sur les arrivées comme sur les départs. C’est notamment le cas avec Hugo Ekitike, qui n’a pas du tout convaincu la saison dernière et qui pourrait poursuivre sa carrière en Italie, du côté de l’AC Milan. L’arrivée d’un autre club pourrait toutefois rebattre les cartes...

Considéré comme l’une des grandes promesses du football français lorsqu’il évoluait au Stade de Reims, Hugo Ekitike n’a pas su franchir le palier en passant au PSG l’été dernier. Il a subi de plein fouet la concurrence de Neymar, Kylian Mbappé ainsi que de Lionel Messi et un départ semble être devenu inévitable.

Le PSG se fait recaler sur le mercato https://t.co/vHZvAixMPL pic.twitter.com/k8IDroVOO8 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Milan propose un prêt avec option d’achat

Ce mercredi, la presse italienne s’emballe autour d’une possible arrivée d’Ekitike en Serie A, puisque si l’AS Roma semble avoir lâché l’affaire c’est l’AC Milan qui aimerait le recruter. Sauf que Tuttosport nous apprend que ce deal ne pourra se faire qu’avec un prêt avec option d’achat, une formule qui ne semble pas satisfaire le PSG pour le moment.

Fulham fait irruption dans le dossier Ekitike