Un transfert surprise à 25M€ cet hiver ? Le PSG lâche son verdict

A la recherche d'un défenseur central depuis plusieurs mois, le PSG touche au but avec sa cible prioritaire, Milan Skriniar. Le club parisien serait tout proche d'enregistrer l'arrivée de l'international slovaque, qui ne prolongera pas son contrat avec l'Inter. Il faudra certainement attendre la fin de la saison pour le voir rejoindre la capitale.

La piste Milan Skriniar est active depuis quelque temps au PSG. Déjà lors du dernier mercato estival, le club parisien avait tenté de le recruter, mais les 70M€ réclamés par l'Inter avaient refroidi Luis Campos, conseiller sportif de la formation française. Mais le Portugais s'est accroché dans ce dossier et pourrait voir ses efforts être récompensés. Comme annoncé par le10Sport.com le 20 janvier dernier, Skriniar ne prolongera pas son contrat avec l'Inter. Une information confirmée par son agent, désormais à l'écoute de toutes les propositions.

L'agent de Skriniar annonce son départ de l'Inter

« Pour l’instant, cette possibilité (de prolonger) n’existe pas. Avant Noël, j’ai informé l’Inter de ma décision de ne pas accepter la proposition. Cette décision a été réaffirmée début janvier, avant la finale de la Supercoupe d’Italie, lorsque j’ai également informé les dirigeants des Nerazzurri Marotta et Ausilio, que nous nous sentions libres d’écouter les offres d’autres clubs. Ce n’était peut-être pas une communication obligatoire, mais c’était pour le joueur et moi-même la façon la plus correcte de procéder, sachant que le sérieux et la transparence sont pour nous la meilleure façon de procéder » avait déclaré Roberto Sistici à Telenord.

Le PSG est prêt à attendre la fin de son contrat

Suite à cette sortie, l'Inter aurait pris la décision de placer Skriniar sur la liste des transferts lors de ce mercato hivernal. Le club italien réclamerait une somme comprise entre 20 et 25M€. Un montant trop important pour le PSG, qui préférerait prendre son mal en patience et attendre la fin de son contrat. Selon plusieurs sources, l'international slovaque serait proche de donner son accord à Paris. Un joli coup en perspective.