L’OM pensait avoir recruté le nouveau Messi

Guillaume de Saint Sauveur

Passé par l’OM entre 2008 et 2011 alors qu’il était considéré comme l’un des grands espoirs du football français, Hatem Ben Arfa a finalement déçu au sein du club phocéen. Et Mamadou Niang, son coéquipier de l’époque à l’OM, affiche aujourd’hui un énorme sentiment de gâchis vu le talent de Ben Arfa.

Révélé au plus haut niveau dans les rangs de l’OL, son club formateur, Hatem Ben Arfa avait finalement été contraint à l’exil puisque le club rhodanien n’était pas en mesure de lui offrir le statut de titulaire indiscutable qu’il revendiquait à l’époque. L’ancien crack a donc été recruté par l’OM à l’été 2008 pour 12M€, et le club phocéen nourrissait logiquement de très grands espoirs dans ce transfert. Mais l’aventure de Ben Arfa à l’OM a rapidement viré au fiasco.

« Il ne voulait rien savoir »

Interrogé par 90football , Mamadou Niang est revenu sur le passage d’Hatem Ben Arfa au Vélodrome, et l’ancien attaquant sénégalais, qui était une icône de l’OM, affiche de grands regrets : « Son entourage, je ne sais ce qu'il lui mettait dans son cerveau, mais il devait lui mettre de la merde. Je lui parlais, il ne voulait rien savoir. Dans son cerveau il y avait un truc qui sautait, en match, il jouait quand il avait envie », affirme Mamadou Niang.

« Tout le monde s’attendait à le voir au niveau de Benzema, Messi, Ronaldo… »