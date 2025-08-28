Un transfert se casse la figure à l’OM, l’invitation surprise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lundi prochain au soir, le rideau tombera sur le mercato. L’occasion pour l’OM d’avoir un laps de temps assez conséquent pour arriver à apporter satisfaction à la demande de Roberto De Zerbi concernant quatre ou cinq recrues pour cette fin de marché estival. Après le fiasco Dani Ceballos, l’Olympique de Marseille pourrait retomber sur ses pattes… grâce à Florentino Luis.

A 26 ans, Florentino Luis a déjà voyagé loin du Benfica Lisbonne. Formé au sein du club de la capitale portugaise, le milieu de terrain défensif est parti en prêt successifs à l’AS Monaco (2020/2021) et à Getafe (2021/2022). Depuis, Luis n’a plus quitté son club de cœur, mais sa situation pourrait bien évoluer lors des prochains jours, voire prochaines heures alors que l’opération Dani Ceballos a explosé en plein vol mercredi après-midi.

Florentino Luis, l’alternative de l’OM après l’échec Ceballos ? Le mercato estival fermera ses portes le 1er septembre prochain en France et dans les quatre autres grands championnats européens. Le projet de l’OM serait de redessiner les contours de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi jusqu’à cette deadline. Et le dossier Florentino Luis aurait trouvé son public à l’Olympique de Marseille.