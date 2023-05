Un transfert en Ligue 1 est proposé au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato, le PSG devrait se montrer très actif et scrute notamment les jolis coups en Ligue 1. Néanmoins, pour Ludovic Obraniak, très peu de joueurs du championnat de France sont susceptibles de renforcer le PSG. Seul Seko Fofana en a les moyens.

Cet été, le PSG devrait se montrer actif et vise notamment des joueurs de Ligue 1 comme Khephren Thuram, Jonathan David ou encore Jean-Clair Todibo. Mais pour Ludovic Obraniak estime qu’un seul joueur de L1 peut renforcer le PSG, à savoir Seko Fofana.

Recruter en L1 ? Obraniak a des doutes

« Je ne demanderais que ça que l’argent reste en France et qu’on puisse développer les autres clubs pour que le niveau se resserre et soit plus homogène. Maintenant, je constate aussi qu’en Coupe d’Europe on n’a pas été capable de dépasser les quarts de finale d’aucune compétition, voire les huitièmes », confie l’ancien joueur sur le plateau de L’Equipe du Soir , avant de dévoiler le nom du seul joueur de Ligue 1 pouvant renforcer le PSG.

«Je n’en vois qu’un»