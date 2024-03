Un transfert à 90M€ plombé par une légende du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG cherchera à poursuivre sur sa lancée avec un projet initié par Luis Campos qui a pour but de miser sur la jeunesse. Dans cette optique, la piste menant à Leny Yoro devrait être relancée. Mais les Parisiens ne seront pas seuls puisque Chelsea est également intéressé dans le cadre de la succession de Thiago Silva.

Le prochain mercato du PSG s'annonce intense. Et pour cause, le départ de Kylian Mbappé va offrir beaucoup plus de liberté aux Parisiens sur le plan économique. Plusieurs renforts sont donc attendus dans différents secteurs de jeu. Notamment en défense centrale.

Le PSG va revenir à la charge pour Yoro

Comme révélé par le10sport.com, le PSG reviendrait ainsi à la charge pour Leny Yoro après avoir tenté de recruter le défenseur du LOSC cet hiver. Mais les Lillois réclamaient 90M€, une somme que les Parisiens ne souhaitaient pas investir durant le mois de janvier. Mais cet été, le PSG se remettra en quête du jeune défenseur français.

Chelsea également dans le coup pour remplacer Thiago Silva