Un seul concurrent pour Zidane au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG afin de venir reprendre le poste de Christophe Galtier cet été, Zinedine Zidane n’est pas le seul nom évoqué à cet effet. Mais à en croire les dernières tendances, Julian Nagelsmann ne serait pas une option crédible, et seul Thiago Motta apparaît comme un concurrent pour Zidane.

Alors que le PSG traverse une sérieuse crise sportive avec pas moins de huit défaites concédées depuis le début de l’année 2023, Christophe Galtier apparaît plus que jamais menacé : « Évidemment, quand il y a des défaites, et c'était la 8e, une défaite importante, ce n'est pas une question de pression, mais d'analyse de l'instant T. Est-ce que je me sens légitime? Oui, je le répète », a indiqué l’entraîneur du PSG vendredi en conférence de presse, s’efforçant donc de rester serein quant à son avenir. Et pourtant…

Zidane évoqué pour le PSG

Le nom de Zinedine Zidane ne cesse de revenir avec insistance pour reprendre le poste d’entraîneur du PSG en fin de saison, d’autant que l’ancien technicien du Real Madrid avait déjà été approché l’été dernier. Ces derniers jours, une autre option a été évoquée : Julian Nagelsmann, récemment limogé par le Bayern Munich. Mais l’Allemand ne semble pas être une menace pour Zidane.

Motta plus menaçant que Nagelsmann ?