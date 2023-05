Un rendez-vous bloque le PSG, Galtier est rassuré

Axel Cornic

Enormément de spéculations tournent autour du Paris Saint-Germain en ce moment et surtout autour de l’avenir de Christophe Galtier. Selon nos informations il garde pour le moment la confiance des dirigeants parisiens, mais à l’étranger on parle notamment d’un intérêt prononcé du PSG pour Thiago Motta, qui réalise de très belles choses à Bologna cette saison.

La fin de saison approche et comme toujours, le PSG est le sujet principal des débats. Tout le monde se demande qui restera ou encore qui quittera le club, qui traverse une période assez délicate depuis le début 2023. Christophe Galtier est évidemment en première ligne face aux critiques, lui qui avait été choisi par Luis Campos il y a moins d’un an.

Messi : Le PSG frappe très fort, c'est validé https://t.co/lqywejvdQ2 pic.twitter.com/lxCdoPoQ1Y — le10sport (@le10sport) May 13, 2023

Motta, le nouveau rêve du PSG

Parmi les pistes évoquées pour le remplacer, il y en a une qui semble faire son chemin du côté de Doha, avec Thiago Motta. L’ancien du PSG aurait entretenu d’excellentes relations avec les dirigeants depuis son départ en 2019, lorsqu’il a fait ses premiers pas d’entraineur chez les U19. Il Corriere dello Sport confirme d’ailleurs le lien spécial qui le lie à son ancien président Nasser Al-Khelaïfi.

Bologna veut le rencontrer