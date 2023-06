Un premier échec cuisant pour le PSG, la réponse est imminente

Axel Cornic

A la recherche d’un numéro 9 depuis plus d’un an, le Paris Saint-Germain aimerait miser sur un jeune talent français. Il s’agit de Marcus Thuram, qui a en plus l’avantage d’être libre de tout contrat cet été ! Mais l’ancien de l’En Avant Guingamp ne semble pas vraiment se rapprocher du PSG, puisqu’il devrait prendre la direction de l’Italie et de l’AC Milan.

Avec le départ de Lionel Messi et celui probable de Neymar, le PSG souhaite révolutionner totalement son attaque. Ainsi, Luis Campos aurait l’intention de construire un nouveau trio infernal autour de Kylian Mbappé, même si ce dernier a récemment effrayé le Qatar avec son envie de plier bagages en 2024.

Thuram, la grosse occasion de l’été 2023

L’un des profils préférés du PSG semble être Marcus Thuram, qui a annoncé depuis plusieurs mois déjà son intention de ne pas prolonger avec le Borussia Mönchengladbach. Mais ce dossier semble échapper aux Parisiens, puisque plusieurs médias à l’étranger ont évoqué une arrivée du Français du côté de l’AC Milan.

A Milan avant la fin de la semaine ?