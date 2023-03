Un pont d’or est offert à Messi, la star du PSG tranche

Thomas Bourseau

Courtisé par les plus grandes franchises de Major League Soccer qui seraient prêtes à mettre en place un système révolutionnaire pour l’accueillir, Lionel Messi semble être déterminé à rester en Europe alors qu’il arrive au terme de son contrat au PSG.

Lionel Messi est au coeur des plus folles rumeurs sur le mercato. Potentiellement agent libre le 30 juin prochain, date de l’expiration de son contrat actuel au PSG bien qu’une discussion soit menée pour le prolonger comme le10sport.com vous le révélait le 18 février dernier, Messi a la cote outre-Atlantique.

La MLS prépare un transfert révolutionnaire pour Messi

D’après SPORT , une révolution prendrait vie en Major League Soccer. Une exceptionnelle réunion se serait déroulée il y a six semaines de cela, au cours de laquelle il aurait été convenu par les propriétaires des franchises de l’élite du football américain qu’ils paieraient tous une partie du salaire de Lionel Messi afin de contourner le plafond salarial instauré par la MLS.

Attendu aux Etats-Unis, Messi veut rester en Europe