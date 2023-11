Un «phénomène» va signer au PSG, il balance

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Warren Zaïre-Emery va signer un nouveau contrat avec le PSG d'ici quelques semaines. Interrogé sur le crack parisien, Odsonne Edouard s'est totalement enflammé. En effet, le titi du PSG a affirmé que Warren Zaïre-Emery était un phénomène.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery est devenu un titulaire incontestable et incontesté au PSG sous la houlette de Luis Enrique. En effet, la pépite de 17 ans enchaine les performances XXL avec le club de la capitale. Ce qui n'a pas échappé à Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France.

Zaïre-Emery va prolonger avec le PSG

Séduit par Warren Zaïre-Emery, Didier Deschamps l'a intégré à sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus . De son côté, le PSG fait tout son possible pour que son numéro 33 s'inscrive sur la durée à Paris. En effet, le club de la capitale va officialiser la prolongation de Warren Zaïre-Emery dans les prochaines semaines, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Le crack de 17 ans étant engagé jusqu'au 30 juin 2025.

«Warren est un phénomène»