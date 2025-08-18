Un phénomène met le feu au Real Madrid : L’annonce qui va dégoûter le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En tout début de mercato, le PSG et le Real Madrid se sont livrés une belle bataille pour le transfert de Franco Mastantuono qui a finalement décidé de rejoindre l'Espagne pour le plus grand bonheur de Xabi Alonso. Le coach madrilène affiche effectivement sa joie de pouvoir compter sur le crack argentin et ses propos pourraient laisser des regrets aux Parisiens.

Ce fut l'un des premiers feuilletons de ce mercato estival. En effet, dès le mois de mai le PSG et le Real Madrid se sont livrés une belle bataille pour le transfert de Franco Mastantuono. Le crack argentin semblait même très proche de rejoindre le club parisien comme il l'a confirmé récemment. « Plusieurs clubs se sont intéressés à moi, je leur témoigne tout mon respect. J'ai parlé avec Luis Enrique et il a été très clair avec moi. Je le félicite pour le titre remporté hier soir », révélait le crack argentin qui a finalement décidé de rejoindre le Real Madrid où il est arrivé officiellement ces derniers jours après avoir fêté ses 18 ans. Très attendu, l'ancien meneur de jeu de River Plate sera suivi de près cette saison et Xabi Alonso ne tarit pas d'éloges pour son nouveau joueur.

Xabi Alonso s'enflamme pour Mastantuono « La première fois que je lui ai parlé, j'ai été très surpris par sa personnalité. Il n'avait que 17 ans, mais c'était déjà un homme très sûr de lui. Il n'avait aucune appréhension à l'idée de rejoindre le Real Madrid. On sent chez lui cette maturité, cette envie, cette qualité. Il va très vite s'intégrer à l'équipe », assure l'entraîneur du Real Madrid en conférence en marge de la première journée de Liga contre Osasuna mardi, avant d'en rajouter une couche.