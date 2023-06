Un phénomène de la Coupe du Monde dit oui à l’OM

Thibault Morlain

Toujours dans l'attente de trouver son prochain entraîneur, l'OM avance tout de même sur son recrutement. Pablo Longoria travaille ainsi en coulisses pour attirer de nouveaux joueurs sur la Canebière. Et voilà qu'un dossier serait en train de bien avancer. Auteur d'une énorme Coupe du monde avec le Maroc, Romain Saïss se rapprocherait de l'OM.

Quel sera l'effectif de l'OM la saison prochaine ? Durant cette intersaison, ça risque de beaucoup bouger. Pablo Longoria est aux commandes pour cela. Pour ce qui est de la défense centrale, Eric Bailly va retourner à Manchester United, tandis que Leonardo Balerdi pourrait être transféré. Des départs qu'il faudra alors pallier à l'OM et la réponse aurait déjà été trouvée. Elle pourrait ainsi se nommer Romain Saiss.

Saïss chaud pour venir à l'OM

Passé par la Ligue 1 à Angers, Romain Saiss se trouve aujourd'hui au Besiktas, où il n'a plus qu'un an de contrat. Auteur d'une très grosse Coupe du monde avec le Maroc, le défenseur central voit désormais des portes s'ouvrir de lui. A commencer par celles de l'OM. Ainsi, selon les informations de RMC , Saïss se rapprocherait d'un transfert vers le club phocéen. Des discussions seraient en cours et le joueur de 33 ans serait d'accord pour rejoindre l'OM où un contrat de 2 ans avec une 3ème année en option l'attendrait. Une information qui va d'ailleurs dans le sens de ce qu'a pu révéler Mohamed Bouhafsi sur Twitter . Le journaliste a assuré que l'OM avait l'accord d'un défenseur central international qui avait passé les poules de la Coupe du monde. Un profil qui correspond à celui de Romain Saïss, qui avait atteint le dernier carré du Mondial au Qatar.

Un transfert inférieur à 4M€ ?

Romain Saïss est donc partant pour rejoindre l'OM, lui qui disposerait pourtant d'autres options, à commencer notamment par le RC Lens. Ne reste maintenant plus qu'à Pablo Longoria à trouver un accord avec le Besiktas. Là aussi, les échanges seraient en cours avec les dirigeants stambouliotes. Pour ce qui est du prix de Saïss, on partirait sur 4M€ au Besiktas, mais l'addition pourrait finalement descendre un peu.