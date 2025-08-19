Un nouveau crack au PSG : La réponse fracassante lâchée pour un transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au PSG, on a décidé de complètement revoir le projet. Désormais, le club de la capitale tourne son recrutement vers des jeunes en devenir. Une nouvelle politique à laquelle pourrait correspondre Rodrigo Mora. Crack du FC Porto, le Portugais a été annoncé dans le viseur du PSG, club qu’il serait toutefois très loin de rejoindre.

Ayant longtemps donné la priorité au recrutement de grandes stars, le PSG vise désormais de jeunes talents. Une stratégie qui fonctionne comme on a pu le voir l’été dernier avec Joao Neves et Désiré Doué. Cet été, ce sont Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi qui ont rejoint l’effectif de Luis Enrique. Qui sera alors le prochain crack recruté par le PSG ?

« Ça ne se fera pas » Au cours des dernières semaines, le nom de Rodrigo Mora a beaucoup circulé au PSG. A 18 ans, le nouveau joyau du football portugais fait actuellement le bonheur du FC Porto. Mais voilà que son arrivée à Paris ne serait pas prévue dans l’immédiat. En effet, pour l’After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a assuré : « Rodrigo Mora au PSG, je l’ai déjà dit, ça ne se fera pas ».