Un légende à l’OM, il jette un froid

Barré par la concurrence de Pau Lopez durant l'été 2022, Steve Mandanda a dû, à contrecœur, quitter l'OM. Le portier tricolore a trouvé refuge à Rennes. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le champion du monde 2018 pourrait ensuite faire son grand retour à Marseille, dans un poste qui reste à définir. Pourtant ce dimanche, Mandanda a laissé entendre qu'aucune décision n'a été prise.

Agé de 38 ans, Steve Mandanda n'a pas encore l'intention de raccrocher les crampons. Mais le portier tricolore s'approche Irrémédiablement vers la fin de sa carrière. Initialement, son contrat avec Rennes prenait fin en juin prochain, mais le club breton lui a offert l'occasion d'étirer, un peu plus, l'aventure.

Un projet de reconversion l'attend à l'OM

Nul ne connaît la date de la retraite de Mandanda. Mais selon les informations de La Provence , le portier tricolore avait négocié un projet de reconversion à l'OM. Celui-ci serait toujours d'actualité. Mais lorsqu'il a été interrogé sur son avenir ce dimanche, le portier a laissé planer le doute.

« Je n'ai pas de réponse sur l’après »