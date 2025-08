Un joueur vend la mèche pour son avenir, ça na va pas plaire au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le mercato peine à évoluer du côté du PSG, plusieurs joueurs ne seront toutefois pas retenus d'ici le 31 août. C'est notamment le cas de Lee Kang-In pour lequel les Parisiens seront à l'écoute des offres. Mais le Sud-Coréen quant à lui semble clairement se projeter sur la saison prochaine... avec le PSG.

Lors de la seconde partie de saison dernière, Luis Enrique a clairement décidé de s'appuyer sur une groupe de joueurs plus restreint avec une équipe type qui s'est dégagée pour les grands rendez-vous. Par conséquent, le temps de jeu de certains Parisiens a été largement revu à la baisse, à l'image de celui de Lee Kang-In, pas beaucoup plus utilisé lors de la Coupe du monde des clubs. Cependant, malgré cette situation, le Sud-Coréen compte se battre pour se faire une place au PSG.

Lee Kang-In s'annonce au PSG ! Présent en conférence de presse, avec son sponsor Adidas, en Corée du Sud, Lee Kang-In a effectivement évoqué la façon dont il comptait retrouver du temps de jeu la saison prochaine au PSG : « Même sans jouer, je savais qu'il y avait encore des opportunités. Cela m'a aussi fait réfléchir à la nécessité de travailler davantage. Je pense que la finale de la Ligue des champions, dont je rêve depuis toute petite, est le match le plus spécial. Le temps passé à préparer le match et à partager du temps avec mes coéquipiers a été le plus précieux pour moi. »