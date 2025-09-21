Un joueur signe à vie au PSG : Le scoop balance en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 60M€, hors bonus, en provenance de Benfica lors du mercato estival 2024, Joao Neves n'aura pas perdu de temps pour s'imposer comme un joueur majeur du PSG. Le milieu de terrain portugais est d'ailleurs très heureux à Paris, à tel point qu'il aurait confié à Guillaume Hoarau sa volonté de faire sa carrière au sein du club de la capitale.

Qui aurait pu penser qu'il deviendrait si vite une référence à son poste ? Arrivé pour 60M€ en provenance de Benfica il y a un peu plus d'un an, Joao Neves s'est imposé comme un élément majeur de l'équipe de Luis Enrique qui a remporté la Ligue des champions. Et visiblement, le jeune milieu de terrain portugais est parfaitement épanoui au PSG puisque d'après Guillaume Hoarau, il se voir faire toute sa carrière à Paris.

Joao Neves au PSG à vie ? « J’ai échangé un peu avec João Neves hier (jeudi). Ce n’est pas quelqu’un qui aime se projeter, il profite surtout du moment présent. Mais il m’a confié qu’aujourd’hui, il se verrait très bien passer toute sa carrière au PSG », assure l’ancien attaquant du PSG au micro du podcast 100% PSG sur Ici Paris.