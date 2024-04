«Un joueur moyen» arrive, l’OM va se faire arnaquer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif en coulisses afin de renforcer l’effectif de l’OM en vue de la saison prochaine, Pablo Longoria s’intéresserait à Agustín Giay, latéral droit de San Lorenzo. Une piste qui est loin de faire l’unanimité. Un spécialiste du football sud-américain estime même qu’il s’agit d’un joueur moyen.

Giay, la mauvaise pioche pour l’OM ?

« Sur ce que j’ai vu durant le mondial U20 l’année dernière, c’est un joueur très moyen. Que ce soit en club ou en sélection avec Mascherano, qui n’est pas un entraîneur ultra offensif, il n’est pas dans un contexte pour s’épanouir. Il est neutre dans tous les domaines. Ce n’est pas un latéral porté vers l’avant. Il peut parfois bien centrer », constate le journaliste de Lucarne-Opposée , avant d’en rajouter une couche.

«Si l’OM met plus de 3 ou 4M€ sur un profil de ce genre, cela me semblerait surpayé»