Un joueur lâche l'OM et fait sensation à l'étranger !

Recruté par l'OM l'année dernière, Ismaël Koné n'a pas pu s'imposer et a fini par prendre la direction de Sassuolo cet été. Prêté avec une option qui deviendra obligatoire si le club italien se maintient en Serie A, il a déjà commencé la préparation avec sa nouvelle équipe. Le Canadien s'est déjà montré convaincant avec le promu.

Pour balancer avec les nombreuses arrivées, l'OM avait besoin de connaître quelques départs cet été. C'est le cas pour Ismaël Koné qui a fini par faire ses bagages en direction de Sassuolo, 6 mois après son prêt à Rennes. Cette fois-ci, il pourrait bien s'y installer, lui qui fait déjà sensation depuis son arrivée en Italie. La préparation se passe bien.

Ismaël Koné déjà convaincant à l'OM Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, Ismaël Koné a joué son premier match face à Empoli et il a déjà montré de belles choses en termes de personnalité, prise de responsabilité et une belle technique. Le journal italien ajoute que Sassuolo croit beaucoup en lui et son transfert pourrait finir par être définitif.