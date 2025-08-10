Auteur d'une première saison prometteuse à l'OM, Adrien Rabiot aurait pu décider de partir cet été afin de rejoindre un grand club européen. D'ailleurs, l'ancien joueur du PSG ne cache pas qu'il a reçu des «offres alléchantes» qui auraient pu le séduire. Mais il en a décidé autrement.
En fin de saison dernière, l'avenir d'Adrien Rabiot n'a pas manqué d'être commenté puisque le milieu de terrain de l'OM semblait être convoité en Italie. D'ailleurs, le milieu de terrain marseillais confirme qu'il a bien reçu plusieurs offres cet été.
Rabiot confirme avoir dit non à des «offres alléchantes»
« Si j’ai fermé les écoutilles ? Oui, je me suis vraiment concentré sur l'OM. Des clubs sont venus, mais j'avais donné ma parole au président, à Medhi, et on est resté là-dessus », révèle l'ancien joueur du PSG dans les colonnes de La Provence, avant de reconnaître qu'il a reçu de belles offres.
«Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire et quelque chose à mettre en place»
« Oui, j’ai été contacté par des clubs avec des offres alléchantes, mais ce n'est pas ce qui m'attire. Ici, il y a un vrai projet, une belle saison à faire et quelque chose à mettre en place. Je veux vivre des émotions, prendre du plaisir et en donner à nos supporters. C'est ce qui m'anime », ajoute Adrien Rabiot.