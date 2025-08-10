Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison prometteuse à l'OM, Adrien Rabiot aurait pu décider de partir cet été afin de rejoindre un grand club européen. D'ailleurs, l'ancien joueur du PSG ne cache pas qu'il a reçu des «offres allé­chantes» qui auraient pu le séduire. Mais il en a décidé autrement.

En fin de saison dernière, l'avenir d'Adrien Rabiot n'a pas manqué d'être commenté puisque le milieu de terrain de l'OM semblait être convoité en Italie. D'ailleurs, le milieu de terrain marseillais confirme qu'il a bien reçu plusieurs offres cet été.

Rabiot confirme avoir dit non à des «offres allé­chantes» « Si j’ai fermé les écoutilles ? Oui, je me suis vraiment concentré sur l'OM. Des clubs sont venus, mais j'avais donné ma parole au président, à Med­hi, et on est resté là-dessus », révèle l'ancien joueur du PSG dans les colonnes de La Provence, avant de reconnaître qu'il a reçu de belles offres.