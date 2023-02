Un joueur de l’OM «fait rêver» une légende du foot

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, l’OM a décidé de sauter sur l’opportunité qui s’est présentée avec Alexis Sanchez, dont le contrat a été rompu par l’Inter Milan. Et clairement, le Chilien confirme qu’il est l’homme fort du club phocéen. Encore auteur d’un doublé samedi, l’ancien joueur du FC Barcelone a offert la victoire à l’OM contre Clermont (2-0). Et Thierry Henry, qui a évolué avec Alexis Sanchez à Arsenal, reconnaît qu’il est tout de même impressionné.

Depuis le début de saison, Alexis Sanchez ne cesse d'impressionner à l'OM. Samedi, il a encore inscrit un doublé pour offrir la victoire à son équipe sur la pelouse de Clermont (2-0). Et Thierry Henry est sous le charme de son ancien coéquipier.

Surprise, un transfert à 10M€ prend forme à l’OM https://t.co/Yfv4VtoLLT pic.twitter.com/UgGQCp8kx8 — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

Thierry Henry est fan d'Alexis Sanchez

« Franchement je l’ai vu à Arsenal, supporter d’Arsenal bien sûr, tout le monde le sait. Il me faisait rêver, il m’a fait rêver. Il est parti dans des clubs mais j’ai toujours aimé son envie, son pressing. Après on sait qu’il a la qualité mais à l’Inter, je me suis dit ‘‘ha, il commence à accuser le coup !’’ Et là à Marseille, franchement… », lance l'ex-attaquant des Gunners au micro de Prime Video avant d'en rajouter une couche

«C’est un exemple»