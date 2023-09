Un joueur de l’ASSE refuse son transfert et s’explique

Thibault Morlain

Courtisé, notamment par l’Etoile Rouge de Belgrade, Benjamin Bouchouari est encore un joueur de l’ASSE. Alors que le milieu de terrain avait l’opportunité de quitter les Verts lors de ce marché des transferts, il a décidé de continuer avec le groupe de Laurent Batlles. Un choix fort de la part du joueur marocain qui a d’ailleurs justifié sa décision de continuer avec l’ASSE.

Après Jean-Pierre Krasso, arrivé libre de l’ASSE, l’Etoile Rouge de Belgrade a voulu encore piocher au sein de l’effectif de Laurent Batlles cet été. En effet, c’est Benjamin Bouchouari qui intéressait les Serbes. Le fait est que le joueur de 21 ans n’a pas été convaincu par le projet exposé par le club de Belgrade. Bouchouari est donc resté à l’ASSE et il a dit pourquoi.

« Dès le début j’ai dit que ce n’était pas fait pour moi »

Présent en conférence de presse ce jeudi, Benjamin Bouchouari est revenu sur son mercato estival et son transfert avorté à l’Etoile Rouge de Belgrade. Le joueur de l’ASSE a alors confié, rapporté par Envertetcontretous : « Non je n’ai pas voulu partir. Ils étaient intéressés, mais dès le début j’ai dit que ce n’était pas fait pour moi. J’en ai parlé avec Jipé (Jean-Philippe Krasso), il m’a appelé mais je savais que ce n’était pas un endroit dans lequel je voulais aller. J’ai préféré rester à Saint-Étienne que de partir là-bas même s’ils jouent la Ligue des Champions, ce n’était pas intéressant ».

