Un joueur de Deschamps signe au Real Madrid, c’est fait à «99%» 

Thomas Bourseau

Le Real Madrid parvient à bâtir un peu plus chaque année un effectif pour la totalité de la décennie et plus encore. Eduardo Camavinga entre dans cette optique. Et alors que son contrat n’expirera qu’en 2027, une prolongation serait bouclée à 99% selon Fabrizio Romano. Le Real Madrid va d’ailleurs blinder sa recrue phare de l’été 2021.

Depuis le début de la saison, Eduardo Camavinga dispose d’une belle cote auprès de Carlo Ancelotti. Contrairement à l’exercice précédent, l’international français est utilisé à son poste de prédilection au milieu de terrain par l’entraîneur du Real Madrid. Semblant donner entière satisfaction à Ancelotti, Camavinga en ferait de même avec les dirigeants merengue.

Nouveau contrat pour Eduardo Camavinga au Real Madrid ?

C’est du moins ce qu’il faut tirer de l’information communiquée par Fabrizio Romano sur son compte X . Selon le journaliste italien, un nouveau contrat devrait être signé par Eduardo Camavinga dans les prochains jours. En effet, le processus de signature serait bouclé à 99% actuellement pour l’international français qui pourrait donc prochainement rallonger son contrat expirant en juin 2027.

Le Real Madrid sur le point de rehausser la clause libératoire de Camavinga ?

Toujours selon les informations de Fabrizio Romano, Eduardo Camavinga devrait bénéficier d’un meilleur salaire ainsi que d’une clause libératoire plus importante que l’actuelle afin que le Real Madrid puisse plus facilement conserver sa pépite recrutée en 2021.