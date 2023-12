Un joueur de Deschamps proche du PSG, la bombe de la presse anglaise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce jeudi, la presse anglaise dévoile une information de taille. Alors que les dernières sorties de Gianluigi Donnarumma sont loin d'être rassurantes, le PSG se serait mis en quête d'un portier de classe mondiale. Le club parisien serait en position idéale pour rapatrier Mike Maignan, formé au sein de la capitale et aujourd'hui sous contrat avec le Milan AC.

Exclu lors de la rencontre face au Havre dimanche dernier, Gianluigi Donnarumma ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Et cela pourrait lui coûter cher. En coulisses, la direction ne cacherait pas ses doutes sur le niveau de jeu de son portier, menacé par le jeune Arnau Tenas. Mais à en croire les informations de la presse anglaise, un autre concurrent de taille serait proche de s'engager avec le PSG pour prendre la succession de Donnarumma. Un gardien bien connu de Didier Deschamps.

Le PSG officialise une grande nouvelle ! https://t.co/0QlxPCUxif pic.twitter.com/7NUNYpkNBf — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Le PSG en pole pour recruter Maignan

Titulaire dans les cages bleu depuis la retraite d'Hugo Lloris à l'issue de la dernière Coupe du monde, Mike Maignan serait ciblé par le PSG. L'information avait été dévoilée par Foot Mercato il y a quelques jours. Mais 90min va plus loin en indiquant que le club parisien était en position idéale pour mettre la main sur le portier, sous contrat jusqu'en 2025 avec le Milan AC, et ce malgré un intérêt de Chelsea. Formé au PSG, le gardien avait pris la décision de quitter son club formateur et de rejoindre le LOSC en 2015.

Maignan avait ouvert la porte