Un joueur de Deschamps au PSG ? La réponse va tomber

Thomas Bourseau

Youssouf Fofana a vu sa cote grimper sur le marché des transferts depuis le Mondial. Au point où son nom a été lié au PSG. Néanmoins, le milieu de terrain de l’AS Monaco ne serait plus une piste chaude parisienne. Le prochain rassemblement va être décisif avec l’équipe de France.

Comme son coéquipier Axel Disasi à l’AS Monaco, Youssouf Fofana (24 ans) a disputé la Coupe du monde avec l’équipe de France. Bien qu’il n’ait pas eu un rôle phare dans le Mondial des Bleus, l’international français s’est bâti une belle cote sur le marché des transferts. Contractuellement lié à l’ASM jusqu’en juin 2024, Fofana a récemment confié à Nice-Matin qu’il pourrait rester à Monaco.

Le PSG finalement plus intéressé par Fofana

Coup dur pour le PSG ? Depuis quelque temps, il est question d’un recrutement important pour le club de la capitale basé sous les couleurs tricolores. Youssouf Fofana ferait partie des pistes explorées par le PSG. Néanmoins, selon Nice-Matin , l’intérêt du Paris Saint-Germain aurait considérablement diminué.

Direction la Premier League ? Fofana tranchera avant l’équipe de France