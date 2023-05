OM : Un transfert inattendu se dessine

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Transféré à l’OM sous la houlette de Rudi Garcia, Nemanja Radonjic n’a jamais été à la hauteur des attentes de ses dirigeants. Prêté à de nombreuses reprises, l’international serbe a finalement été acheté par le Torino puisque son option d’achat a été levée. Mais à peine parti de Marseille, Radonjic pourrait déjà revenir à l’Étoile Rouge de Belgrade, son ancien club.

Arrivé à l’OM avec l’étiquette de crack, Nemanja Radonjic n’aura jamais été en mesure de s’imposer comme un titulaire avec le club olympien. Même s’il a connu une saison où il a régulièrement marqué en sortie de banc, Radonjic n’a pas convaincu ses dirigeants pour autant. L’OM a cherché à s’en séparer et l’international serbe a enchaîné les prêts. Hertha Berlin, Benfica et enfin le Torino. Et le club turinois a fini par acheter Nemanja Radonjic puisque son option d’achat a été levée après un certain nombre de matchs.

Radonjic a officiellement quitté l’OM

Néanmoins, son aventure loin de l’OM n’est pas parfaite. Après le derby contre la Juventus, Ivan Juric, son entraîneur, n’avait pas été tendre du tout avec Nemanja Radonjic : « Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, à mon avis il y a un manque total de respect pour ce sport. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n'êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n'ai pas réussi à en faire un joueur de football ».

L'OM a annoncé cash son premier départ de l'été https://t.co/ctliep9Ge9 pic.twitter.com/jKEwrENxak — le10sport (@le10sport) May 2, 2023

Un retour à Belgrade en vue ?