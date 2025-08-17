Un joueur de «classe mondiale» à Marseille, l'OM annonce deux chefs-d'œuvre ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

International français passé par le PSG et la Juventus, Adrien Rabiot est tout bonnement un « joueur de classe mondiale » selon Medhi Benatia. Arrivé libre en 2024, Rabiot a inspiré Angel Gomes et CJ Egan-Riley à s'engager en faveur de l'OM sous les mêmes modalités. Deux coups qui pourraient se rapprocher du chef-d'oeuvre pour Benatia bien qu'il n'ait pas validé cette expression. Explications.

En septembre 2024, tout le monde était sous le choc à Marseille. Enfant de l'académie du PSG où il était sous contrat avec l'équipe première du Paris Saint-Germain entre 2012 et 2019, Adrien Rabiot décidait de signer en tant qu'agent libre à l'Olympique de Marseille. Et ce, grâce au fait que Medhi Benatia, conseiller sportif de l'OM à l'époque, se soit mis en quatre pour attirer l'ex-milieu de terrain de la Juventus dans la cité phocéenne.

«Adrien Rabiot est pour le coup un joueur de classe mondiale» Un an plus tard, deux nouveaux joueurs sont arrivés à l'OM comme étant libres à l'instar d'Adrien Rabiot avant eux. Invité à s'exprimer sur les cas Angel Gomes et CJ Egan-Riley sur Ligue 1+, Medhi Benatia a adressé un message à l'international français qui devrait lui plaire vendredi soir. « Gomes et Egan-Riley ? Je ne sais pas si ce sont des chefs-d'œuvre. Sur des joueurs libres, c'est sûr que c'est différent parce que tu dois anticiper, être convaincant. Quand le joueur coûte 30M€, tu sais qu'il faut aller, payer et derrière c'est celui qui a l'argent qui repart avec le joueur. Sur un joueur libre, comme ça a été le cas avec Adrien Rabiot l'année dernière qui est pour le coup un joueur de classe mondiale, avec le petit Riley et le petit Angel, c'était un travail de tout le club ».